وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض قيمته 434 مليون دولار أمريكي لمنغوليا لتمويل الإصلاحات التي تهدف إلى إنعاش النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على صادرات المعادن.

وقال الصندوق - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الخميس - إن شركاء التمويل الآخرين بما في ذلك بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي واليابان وكوريا الجنوبية قد تعهدوا أيضا بتقديم ما يصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي كدعم إضافي لمنغوليا.

وأضاف الصندوق أنه في إطار برنامج القروض، ستجري السلطات إعادة هيكلة محتملة للصناعة المصرفية في منغوليا يتبعها إصلاحات هيكلية لتعزيز التنوع الاقتصادي للحد من الاعتماد على التعدين.

وقد تعرضت منغوليا لضغوط شديدة بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية والاستثمار الأجنبي .. ويبلغ الدين الوطني ما يعادل الناتج الاقتصادي السنوي مرتين.