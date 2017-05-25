اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا في الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال جيش الاحتلال اليوم الأحد، إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة المشاركة في “أحداث إرهاب شعبي ضد جنود ومواطنين إسرائيليين”.

وأشار إلى أن الاعتقالات تركزت في بلدات ذنّابة وشويكة وبورين وعصيرة الشمالية ومخيم عسكر (شمال)، وبلدتي عزّون ونعلين (وسط) وبلدة زبيدات في أغوار الضفة الغربية (شرق).

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية حيث تشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود 6500 معتقل في السجون الإسرائيلية.