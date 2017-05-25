وجهت الفنانة هالة صدقي التهنئة للفنان عادل إمام بمناسبة ذكرى عيد ميلاده، مشيدة بتأثيره على الكثيرين.

وأوضحت خلال برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تشارك في تقديمه على قناة DMC، أنها تشارك مع «إمام» في مسلسل «عفاريت عدلي علام»، وكشفت شعورها بالاكتفاء من العمل بالفن، بعد مشاركة «إمام» في مسلسله.

وقالت «صدقي» : «السنة دي أنا حصلي اكتفاء فني لأني اشتغلت مع الزعيم، خلاص أنا كده تمام مش عايزة أمثل تاني أنا كده كويسه أوي الحمدلله».

وبدأت هالة صدقي علاقتها بالفن مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل «لا يا إبنتي العزيزة» عام 1979، وكانت نقطة إنطلاقتها في مسلسل «رحلة المليون»، وتعتبر فترة ثمانينيات القرن العشرين بداية شهرتها الحقيقية بشكل عام.