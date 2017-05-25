أعرب عضو مجلس النواب المصري، هيثم الحريري، عن اندهاشه من حجب الحكومة المصرية، لعدد من المواقع الإلكترونية، بتهمة التحريض على الإرهاب.

وقال الحريري، في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “في الشهور الأخيرة تم تأميم القنوات الفضائية والبرامج الإعلامية”.

وتابع عضو مجلس النواب: “كنت أظهر في برامج عديدة في العام الماضي، ومنذ أكتوبر الماضي تغير الوضع تماماً، وكانت المرحلة الثانية هي الصحف والمواقع الإلكترونية، التي كانت تفسح مجالاً بسيطاً من وقت لآخر لنشر ما نقوم به داخل المجلس، من رقابة وتشريع”.

وأضاف: “الآن وبعد منع بعض المواقع، التي لا يمكن أن تكون إخوانية أو إرهابية، لكنها مهنية وعلى أعلى مستوى وفاضحة وكاشفة للكثير من المواضيع الخطيرة، نحن نسير من السيئ إلى الأسوأ”.

وأشار الحريري، إلى أن الخطوة القادمة في تكميم الأفواه هي إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد القبض على الشباب الذين يعبرون عن آرائهم على التواصل الاجتماعي.

وتابع هيثم الحريري: “الآن صفحتنا الرسمية وحسابنا على تويتر هي وسيلة تواصلنا الوحيدة معكم، أنتم إعلامنا، أنتم القادرون على نشر صوتنا في ربوع الوطن”.