ننشر أسعارالريال السعودي اليوم الخميس بالسوق المصري2017-05-25 09:46:33
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25/5/2017
|البنك
|شراء
|بيع
|
البنك الأهلي الكويتي
|4.81
|4.84
|
البنك التجاري الدولي
|4.81
|4.84
|
البنك المركزي المصري
|4.81
|4.83
|
بنك بلوم مصر
|4.81
|4.84
|
البنك المصرى الخليجي
|4.81
|4.84
|
البنك الأهلى المصري
|4.79
|4.81
|
بنك مصر
|4.79
|4.81
|
كريدي أجريكول
|4.79
|4.84
|
بنك قناة السويس
|4.79
|4.84
|
مصرف أبوظبي الإسلامي
|4.79
|4.84
|
بنك الاسكندرية
|4.78
|4.83
|
البنك العربى الافريقي الدولى
|4.77
|4.83
|
المصرف المتحد
|4.77
|4.83
|
بنك القاهرة
|4.77
|4.82
|
بنك البركة
|4.74
|4.88
|
بنك مصر إيران للتنمية
|4.72
|4.87
|
بنك التعمير والإسكان
|4.10
|5.00
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT
-
4.2 مليار جنيه.. زيادة في إيرادات «البترول»
شهد مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد 2017/2018 زيادة فى الإيرادات، بإجمالى 4.2 مليار جنيه عن العام المالى الجارى، بجانب زيادة فى ...Wed, 24 May 2017 09:54:46 GMT
-
الطيب: التحاق 40 ألف طالب بالأزهر.. وترجمة بيانات «الإرهابيين»
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن التحديات والظروف العالمية الراهنة هي التي أفرزت هذا الإرهاب الأسود، موضحًا أن طلاب وخريجي وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف ...Wed, 24 May 2017 10:04:20 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
شرط مصر للانضمام إلى «التحالف العسكري» العربي - محيط
كشف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أحمد إسماعيل، عن شرط مصر، لقبول الانضمام إلى أي تحالف عسكري عربي. وقال إسماعيل، في تصريحات لوكالة…Wed, 24 May 2017 08:53:46 GMT
-
استطلاع هلال رمضان بين الرؤية البصرية والحساب الفلكي - محيط
تستطلع اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية مساء بعد غد الجمعة الموافق 29 شعبان الحالى يوم الرؤية الشرعية هلال شهر رمضان لعام 1438 هجرية…Wed, 24 May 2017 11:44:16 GMT
-
وزير الصحة: تطوير معهد القلب.. وإنشاء أول مستشفى عام بأسوان
أعلن وزير الصحة المصرية، الدكتور أحمد عماد الدين، الانتهاء من مستشفى “العزازي” أحادية التخصص، والخاصة بالصحة النفسية. وكشف عماد الدين، في كلمته خلال افتتاح عدد ...Tue, 23 May 2017 09:36:52 GMT
-
ترامب: الملك سلمان حكيم وقمة الرياض تاريخية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتمتع بحكمة كبيرة، مؤكدًا خلال لقاء جمعه مع الرئيس الفلسطيني ...Tue, 23 May 2017 11:41:23 GMT