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ننشر أسعارالريال السعودي اليوم الخميس بالسوق المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعارالريال السعودي اليوم الخميس بالسوق المصري

2017-05-25 09:46:33
كتب ربيع شعبان

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25/5/2017

البنك شراء بيع
البنك الأهلي الكويتي
 4.81 4.84
البنك التجاري الدولي
 4.81 4.84
البنك المركزي المصري
 4.81 4.83
بنك بلوم مصر
 4.81 4.84
البنك المصرى الخليجي
 4.81 4.84
البنك الأهلى المصري
 4.79 4.81
بنك مصر
 4.79 4.81
كريدي أجريكول
 4.79 4.84
بنك قناة السويس
 4.79 4.84
مصرف أبوظبي الإسلامي
 4.79 4.84
بنك الاسكندرية
 4.78 4.83
البنك العربى الافريقي الدولى
 4.77 4.83
المصرف المتحد
 4.77 4.83
بنك القاهرة
 4.77 4.82
بنك البركة
 4.74 4.88
بنك مصر إيران للتنمية
 4.72 4.87
بنك التعمير والإسكان
 4.10 5.00
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