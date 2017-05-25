أشاد الدكتور إيهاب يوسف الخبير في إدارة المخاطر الأمنية، بجهود الأجهزة الأمنية لكشف الهيكل التنظيمي لحركة “حسم” الإرهابية، مهنئا الشعب المصري ووزارة الداخلية بهذا النجاح.

وأشار إيهاب يوسف من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الخميس، إلى أنه من الصعب على الأجهزة الأمنية الكشف عن آلية عمل وإدارة التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن معرفة ايدلوجية التنظيمات ومخططاتها تساعد الأجهزة الأمنية في التنبؤ بتحركات الجماعات الإرهابية.

وشدد على ضرورة أن تقوم القوات الأمنية بضربات استباقية ضد الإرهابيين لمنع الإرهابيين من فرص جلب الأسلحة والتدريب.

وأضاف أن مؤتمر القمة الأمريكية العربية الإسلامية في الرياض يشير إلى التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتقلل فرص هروب العناصر الإرهابية وتوفير ملاذ أمن لهم، متوقعا أن ارتفاع حجم التعاون الدولي عقب الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة “مانشستر” الإنجليزية بعد أن كانت إنجلترا مأوى وملاذ أمن للعناصر الهاربة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد تمكنت أمس الأربعاء من الكشف عن الهيكل التنظيمي لحركة “حسم” الإرهابية.