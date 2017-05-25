ريم هلال تواصل تصوير "قصر العشاق"2017-05-25 09:44:59
تواصل الفنانة ريم هلال، تصوير مشاهد مسلسها الجديد “قصر العشاق”، والذي تخوض به سباق الدراما الرمضانية المقبل، معربة عن سعادتها بالتعاون مع المخرج أحمد صقر، والمؤلف محمد الحناوي في ثاني تجربة لها معه بعد تعاونهما معا في مسلسل “هي ودافنشي”.
وتقول الفنانة أنها تجسد - خلال حلقات المسلسل - شخصية الفتاة الانتهازية “إنجي” التي تسعى لاستغلال كل أبطال العمل المحيطين بها،مشيدة بالسيناريو المحكم للعمل الذي برع في صياغته المؤلف محمد الحناوي، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وأضافت: “لم أتردد في الموافقة علي المشاركة بالمسلسل بعد قراءتي لنص العمل،والتعاون مع فريق عمل المسلسل الذي يضم نخبة من نجوم الدراما، وسعدت للغاية بالتعاون مع النجم القدير عزت العلايلي في ثالث تجربة لي معه في عالم الدراما بعد مشاركتي معه في مسلسلي “موعد مع الوحوش” و”ربيع الغضب”.
“قصر العشاق” تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد صقر وبطولة عزت العلايلي، فاروق الفيشاوي، بوسي، سهير رمزي، كمال أبو رية، أحمد وفيق، فاطمة الكاشف وميسون أبو أسعد .
وتدور أحداثه في إطار سياسي حول مجموعة من الأحداث الحياتية التي وقعت أثناء العقدين الأخيرين، بالإضافة إلى مجموعة من الجرائم التي يتم كشف لغزها بعد ذلك،كما يوجه العمل رسالة مفادها بأن الحياة يجب أن تستمر مهما صادفنا من مشاكل.
من جهة أخرى،لفتت ريم هلال إلي انتهت أمس من تصوير مشاهدها في الثلاثية الأخيرة لمسلسل “طعم الحياة” والذي تعرض حلقاته حاليا على شاشة التليفزيون، مشيرة إلي أنها تجسد خلال أحداثه دور زوجة الفنان ساموزين.
وعبرت ريم عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها في مسلسل “السرايا” والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، والذي تجسد خلال أحدثه دور ضرة الفنانة سوسن بدر.
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