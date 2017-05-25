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سيد عبد الحفيظ: لا مانع من عودة تريزيجيه
26-02-2016-18-35-46_تريزيجيه

سيد عبد الحفيظ: لا مانع من عودة تريزيجيه

2017-05-25 08:46:47
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يمانع من عودة محمود حسن تريزيجيه إلى القلعة الحمراء مرة أخرى.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء الأنوار” المذاع على شاشة “أون سبورت”، “لن نمانع فى عودة تريزيجيه إلى الأهلي، النادي هو بيته ونرحب به في أي وقت”.

وأردف : “أن الأمر متوقف على رغبة اللاعب إذا كان يريد العودة لمصر مرة أخرى أم يفضل الاستمرار والاحتراف الأوروبي”.

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