ننشر أسعار الخضروات اليوم الخميس بسوق العبور للجملة2017-05-25 08:40:13
|نوع الصنف
|الأصناف
|السعر من
|السعر إلى
|العبوة
|حجم العبوة
|خضار
|طماطم
|2.5
|3.75
|قفص
|18 - 20 - 22 كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|بطاطس
|2
|2.75
|شوال
|55 - 71 - 81 كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|بصل
|1.75
|2.75
|شوال
|55 - 71 كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|كوسة
|3
|4
|قفص
|20 - 35 كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|جزر بعروش
|0
|0
|رابطة
|فئة الصنف
|خضار
|جزر بدون عروش
|1.5
|2.3
|شوال
|55 - 71 كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|جزر احمر
|0
|0
|شوال
|فئة الصنف
|خضار
|فاصوليا
|3
|4
|شوال - تكنة بلاستيك
|55 كيلو للشوال - 8 - 12 للتكنة البلاستيك
|فئة الصنف
|خضار
|باذنجان بلدي
|1.5
|2.5
|شوال - كرتونة
|55 كيلو للشوال - 22 - 30 كيلو للكرتونة
|فئة الصنف
|خضار
|باذنجان رومي
|1
|2.5
|شوال - قفص - كرتونه
|22- 35ك للقفص ، 55 ك للشوال ، 16- 22ك للكرتونة
|فئة الصنف
|خضار
|باذنجان ابيض
|2
|3.5
|شوال - قفص
|35ك للقفص - 55 - 81 ك للشوال
|فئة الصنف
|خضار
|فلفل رومي
|3
|4
|شوال - قفص
|35ك للقفص - 55ك للشوال - 22ك للكرتونة
|فئة الصنف
|خضار
|فلفل بلدي
|2.5
|3.5
|شوال - قفص
|35ك للقفص - 55ك للشوال - 22ك للكرتونة
|فئة الصنف
|خضار
|فلفل الوان (اصفر - احمر )
|7
|11
|قفص
|16كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|ملوخية
|3
|0
|قفص
|16كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|خيار صوب
|2.5
|4
|قفص
|22 كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|خيار بلدى
|2
|2.75
|شوال
|55 كيلو
|فئة الصنف
|خضار
|بامية
|12
|17
|مقطف خوص
|مقطف خوص بالوزن
|فئة الصنف
|خضار
|بسلة
|0
|0
|شوال
|55 كيلو للشوال
|فئة الصنف
|خضار
|سبانخ
|0
|0
|قفص
|22 - 35 كيلو
|فئة الصنف
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