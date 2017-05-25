تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن وجود خلاف بينه وحسام البدرى المدير الفنى للفريق.

وأوضح في خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع شوبير” المذاع على شاشة “صدى البلد”، أنه لا صحة لهذه الأنباء، مضيفًا أن الأخبار عن خلافى مع “البدري” مجرد اجتهادات إعلامية، مؤكدًا أن علاقته بمدرب الأهلي جيدة.