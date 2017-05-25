أكد وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية استمرار التقلبات الجوية السريعة خلال فترة الربيع ، مشيرا إلى اعتدال الطقس في القاهرة والوجه البحري ولطيف السواحل الشمالية اليوم.

وتوقع سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ابتداء من غدا وحتى يوم الأحد القادم بالتزامن مع بداية شهر رمضان.

ونصح المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في أولى أيام شهر رمضان والتعجيل بالإفطار وتأخير السحور بقدر الإمكان.