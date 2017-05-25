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ننشر أسعارالدولار اليوم الخميس بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

ننشر أسعارالدولار اليوم الخميس بالسوق الرسمي المصري

2017-05-25 08:36:23
كتب ربيع شعبان

سعر الدولار اليوم الخميس 25/5/2017

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك الاستثمار العربي 18.17 18.27
بنك مصر إيران للتنمية 18.07 18.17
بنك المشرق 18.07 18.17
البنك التجاري الدولي 18.05 18.15
مصرف أبوظبي الإسلامي 18.05 18.15
التعمير والإسكان 18.05 18.15
بنك بلوم 18.05 18.15
كريدي أجريكول 18.05 18.15
بنك البركة 18.05 18.15
البنك المصري الخليجي 18.05 18.15
الأهلي الكويتي – بيريوس 18.05 18.15
البنك الوطني اليوناني 18.05 18.15
بنك قناة السويس 18.05 18.15
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.05 18.15
بنك اتش اس بي سي 18.05 18.20
البنك الأهلي المتحد 18.05 18.15
بنك أبوظبي الوطني NBAD 18.05 18.15
البنك المركزي المصري 18.02 18.13
البنك المصري لتنمية الصادرات 18.02 18.12
بنك الإسكندرية 18.00 18.10
البنك العربي الأفريقي الدولي 18.00 18.10
بنك قطر الوطني 18.00 18.10
المصرف المتحد 18.00 18.10
بنك الكويت الوطني NBK 18.00 18.10
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05
بنك مصر 17.95 18.05
بنك فيصل الإسلامي 17.95 18.05
بنك القاهرة 17.95 18.05
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي 17.95 18.05
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