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روني بعد الفوز بـ«الدوري الأوروبي»: الآن.. وقت دعم ضحايا مانشستر
واين روني - وين روني

روني بعد الفوز بـ«الدوري الأوروبي»: الآن.. وقت دعم ضحايا مانشستر

2017-05-25 08:38:29

أعرب الفتى الذهبى واين رونى، نجم هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزى، عن سعادته بفوز فريقه ببطولة الدورى الأوروبى “يوروباليج” على حساب أياكس أمستردام الهولندى، مشددا فى نفس الوقت بتذكر ضحايا الإرهاب فى مانشستر، الإثنين الماضى.

وكتب رونى، عبر حسابه على إنستجرام: “مسرور للفوز، لكن الشيء الرئيسى فى الوقت الراهن هو مساعدة دعم ضحايا وعائلات مأساة الإثنين الماضى”، فى إشارة للعمل الإرهابى بمدينة مانشستر الذى أودى بحياة 22 قتيلا وأكثر من 60 مصابا.

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