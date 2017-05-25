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ننشرأسعار الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري
مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

ننشرأسعار الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري

2017-05-25 08:30:24
كتب ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 717 إلى 719
عيار 22 657 إلى 659
عيار 21 627 إلى 629
عيار 18 537 إلى 539
عيار 14 418 إلى 419
عيار 12 358 إلى 359
الاونصة 22,285 إلى 22,356
الجنيه الذهب 5,016 إلى 5,032
الكيلو 716,571 إلى 718,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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