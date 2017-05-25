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محلل سياسي: العراق أصابها الشلل نتيجة التدخلات القطرية
الأمير تميم بن حمد
الأمير تميم بن حمد

محلل سياسي: العراق أصابها الشلل نتيجة التدخلات القطرية

2017-05-25 08:24:18
محيط - خالد الريس

أكد المحلل السياسي العراقي الدكتور طارق حرب، أن العراق أصابها ضرر كبير وشلل نتيجة التدخلات العربية، مشيرة إلى أنه على الرغم من ما تزعمه قطر حول “زعامتها للمنطقة العربية” لا يمكن أن تمس الدور المصري في المنطقة.
وأوضح حرب من خلال مداخلة هاتفية لقناة “أون لايف” الفضائية، أن التصريحات التي صدرت عن الأمير القطري تميم بن حمد جاء نتيجة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية التي وصفها بـ”الانتصار السياسي للسعودية”، معلنا أنه هناك تنافس سياسي بين قطر والسعودية.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك دعوة عامة لمحاربة الإرهاب وتوحيد جميع الجهات لمكافحته، رافضا استخدام الإرهاب كوسيلة سياسية.

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