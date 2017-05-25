قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى أد رويس، إن الولايات المتحدة قد تنقل قاعدتها العسكرية بقطر إلى بلد آخر إذا لم تغير الدوحة من تصرفاتها الداعمة لجماعات متشددة.

وأوضح رويس فى ندوة عقدت فى واشنطن، بحسب وكالة “سبوتنيك”: “أعتقد أنه فى حال لم تتغير تصرفات قطر، فطبعا ستكون لدينا إرادة بالتطلع لخيارات أخرى للقاعدة العسكرية”، بحسب “سكاى نيوز”، وتستضيف قطر واحدة من أكبر القواعد العسكرية الأميركية فى العالم فى منطقة العديد.

واعتبر رويس، إنه من غير الملائم أن تستضيف قطر القوات الأمريكية وفى ذات الوقت تدعم حركات متشددة، وقال إن “التعريف الذى استخدمه لقطر أنها دولة ساعدت فى تمويل القاعدة وداعش وجماعة الإخوان وطالبان، ولا يمكننى أن أفهم لماذا”.

من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الأمريكى الأسبق روبرت غيتس فى الندوة، أن مغادرة القوات الأمريكية مراكزها فى قطر “مسألةٌ معقدة”، لكنه أشار فى الوقت نفسه، إلى أن واشنطن قد تفكّر فعليا فى بدائل، لارتباط الدوحة بجماعات إرهابية.

وقال إن “قطر طالما شكلت مكان مرحب لجماعة الإخوان ولا أرى أى دولة أخرى فى المنطقة حيث يوجد هكذا ترحيب. هناك تاريخ طويل فى قطر يبين ترحيبا بالإخوان وتوفيرها ملجأ آمن لهم”.