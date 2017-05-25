زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي: أكره تغريدات ترامب وأحب أجندته2017-05-25 08:31:38
يقول ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي إن بوسعه العيش من دون الدراما المحيطة بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض لكن من وجهة نظر سياسية فإنه يرى أن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة حليف قوي على غرار أي رئيس من الحزب الجمهوري.
وأبلغ ماكونيل رويترز أنه يرى أن ترامب شخص يسهل الوصول إليه وأنهما يتحدثان بشكل منتظم ربما أكثر بكثير من حديثه مع آخر رئيس جمهوري وهو جورج بوش الابن.
ورغم أن ماكونيل لم يتطرق إلى فحوى المحادثات مع ترامب فقد قال إنهما قادران على الحديث بصراحة مع بعضهما البعض دون أن يضر ذلك بعلاقتهما.
وقال ماكونيل خلال جلسة مع مراسلي رويترز يوم الأربعاء “لدينا علاقة جيدة. بحسب علمي فهو لم يغضب مني قط في حضوري. في جميع الأحوال تربطنا علاقة عمل جيدة”.
وذكر ماكونيل، الذي عبر الأسبوع الماضي عن أمله في أن تخف الأحداث الدرامية في البيت الأبيض، أن ترامب لا يستمع دوما لنصائحه.
وقال “هو يعلم مثلما تعلمون جميعكم أنني لست من محبي التغريدات والتصريحات غير المنهجية. قلت الأسبوع الماضي إننا سنصبح في حال أفضل لو خفت الدراما”.
وأضاف مبتسمًا “السبب في ابتسامتي بالطبع هو أنه لا يميل لإتباع نصيحتي بشأن بعض الأمور. لكن هذا لم يعرقل القدرة على التواصل وعرض رأيي وهو ما أقوم به بشكل منتظم”.
وفيما يتعلق بالأسلوب يقف ترامب وماكونيل على طرفي النقيض. فزعيم الأغلبية هو شخص تقليدي ترسخت بداخله أساليب واشنطن بعد أن أمضى أكثر من ثلاثة عقود في الكونجرس. أما ترامب وهو قطب في قطاع العقارات ونجم برامج لتلفزيون الواقع ولم يشغل قط منصبًا حكوميًا حتى تولى الرئاسة في يناير ، فيعرض وجهات نظره على تويتر ويتعهد بأن يطهر ما وصفه بمستنقع العاصمة الأمريكية.
ورفض ماكونيل القول إن كان نصح ترامب بأن يقلل الحديث عن الجدل المحيط بإدارته، لاسيما التساؤلات بشأن إن كان مساعدون له تواطئوا مع تدخل روسي مزعوم في انتخابات 2016 الرئاسية، بالإضافة للقلق بشأن إقالة ترامب المفاجئة لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي أثناء تحقيق المكتب في مسألة روسيا.
وفيما يتعلق بالأسئلة بخصوص روسيا التزم ماكونيل بالنص، قائلاً “أعتقد أن المستشار الخاص ولجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ستتعامل مع كل هذا وأنا على ثقة من قدرتهما على القيام بعملهما”.
وكان يشير إلى المستشار الخاص الذي عينته وزارة العدل الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ وهي واحدة من عدة لجان تحقق في مسألة روسيا.
ويخشى بعض المشرعين الجمهوريين من أن القضية ستبطئ الخطط التشريعية. ولم يحقق الجمهوريون حتى الآن إنجازات تشريعية مهمة، رغم أنهم يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس.
لكن ماكونيل قال إنه وترامب متفقان على وضع إجراء إصلاح شامل لقانون الرعاية الصحية الخاص بالرئيس السابق باراك أوباما وإعادة كتابة قانون الضرائب على رأس أولوياتهما.
-
الطيب: التحاق 40 ألف طالب بالأزهر.. وترجمة بيانات «الإرهابيين» - محيط
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن التحديات والظروف العالمية الراهنة هي التي أفرزت هذا الإرهاب الأسود، موضحًا أن طلاب وخريجي وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف…Wed, 24 May 2017 10:04:20 GMT
-
4.2 مليار جنيه.. زيادة في إيرادات «البترول»
شهد مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد 2017/2018 زيادة فى الإيرادات، بإجمالى 4.2 مليار جنيه عن العام المالى الجارى، بجانب زيادة فى ...Wed, 24 May 2017 09:54:46 GMT
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
-
كعادتهم.. النجوم يضربون رامز جلال في برنامجه الجديد (فيديو)
عرضت إحدى القنوات الفضائية برومو برنامج رامز جلال الجديد “رامز تحت الأرض”، والمقرر عرضه رمضان المقبل، كما نشر رامز فيديو البرومو عبر صغحته على موقع التواصل ...Wed, 24 May 2017 08:46:52 GMT
-
إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
استطلاع هلال رمضان بين الرؤية البصرية والحساب الفلكي - محيط
تستطلع اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية مساء بعد غد الجمعة الموافق 29 شعبان الحالى يوم الرؤية الشرعية هلال شهر رمضان لعام 1438 هجرية…Wed, 24 May 2017 11:44:16 GMT
-
شرط مصر للانضمام إلى «التحالف العسكري» العربي - محيط
كشف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أحمد إسماعيل، عن شرط مصر، لقبول الانضمام إلى أي تحالف عسكري عربي. وقال إسماعيل، في تصريحات لوكالة…Wed, 24 May 2017 08:53:46 GMT