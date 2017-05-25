أبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك جون هيه، لحظة دخول قاعة المحكمة وفى يدها “الكلابشات” ومثولها أمام القضاء فى خلال جلسات محاكمتها فى قضية الفساد التى أدت الى إقالتها.

وبدت الرئيسة المقالة التى كانت تقيم قبل أسابيع فقط فى مقر الرئاسة الكورية الجنوبية “البيت الأزرق”، مقطبة الوجه بعدما كانت معروفة بعنايتها بمظهرها، وقد حضرت مقيدة اليدين وتحمل رقمها فى السجن ومن خلفها شرطيات .

وتجنبت عند دخولها إلى قاعة محكمة منطقة سيول الوسطى، النظر إلى صديقتها التى تسببت بالفضيحة شوى سون-سيل الملاحقة فى القضية أيضا.

ويفترض أن تستمر المحاكمة أشهرا، وهى جزء من مسلسل طويل بدأ الصيف الماضى وأدى الى تسريع سقوط بارك التى انتخبت بطريقة ديموقراطية قبل إقالتها فى مارس الماضى من أعلى هيئة قضائية فى البلاد.