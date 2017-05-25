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شريف إسماعيل يترأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي
شريف اسماعيل‎

شريف إسماعيل يترأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي

2017-05-25 08:05:43

يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة آخر استعدادات الحكومة لشهر رمضان.

ويبحث “إسماعيل”، توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما يناقش المجلس الرقابة على الأسواق من قبل المحافظين والوزراء.

ويناقش القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما يناقش استرداد أراضي الدولة من المعتدين.

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