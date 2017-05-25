يطرح مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الخميس، كراسة الشروط الخاصة بمزايدة بيع حقوق الرعاية الإعلانية والتجارية وحقوق البث لمباريات المنتخبات الوطنية خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد انتهاء عقد شركة “برزنتيشن سبورت” الراعي الحالي لاتحاد الكرة.

وحدد مجلس الجبلاية 3 يونيو، للاستفسار عن تفاصيل المزايدة للشركات الراغبة في التقدم للحصول على حقوق الرعاية لاتحاد الكرة، كما تم تحديد 6 يونيو المقبل، موعدا لجلسة فض المظاريف الفنية والمالية للشركات المتقدمة للمزايدة.