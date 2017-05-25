بدأت القوات العراقية، مساء الأربعاء، عملية عسكرية ليلية لتحرير قضاء “البعاج” آخر المناطق الكبرى الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش المحاذية للحدود العراقية السورية.

وقال أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية في تصريح صحفي: “أعلن انطلاق المرحلة الثانية لتحرير ما تبقى من مناطق غرب القيروان والبعاج”.

وأضاف أن “العملية تستهدف الوصول إلى الحدود العراقية السورية”.

ونجحت قوات وألوية الحشد في مستهل العملية التي انطلقت ليلًا في فتح الطرق وإزالة الحواجز الترابية نحو قرى غرب ناحية القيروان، ومحاصرة قرى “بسكي” الشمالية و”بسكي” الجنوبية و”الحاتمية” استعدادًا لاقتحامها.

وتحاصر القوات العراقية عناصر داعش في 4 أحياء وسط الموصل القديمة في الساحل الأيمن، حيث تخوض القوات العراقية حرب شوارع حذرة بسبب الكثافة السكانية في هذه الأحياء، وصعوبة تنقل الآليات العسكرية في المناطق والشوارع الضيقة في الموصل القديمة.

وتخوض قوات وألوية الحشد الشعبي منذ 11 مايو الجاري، عملية عسكرية لتحرير ناحية “القيروان”، مما أسفر عن تحرير وتطويق أكثر من 30 قرية وطرق إمداد وخطوط اتصالات باتجاه الحدود السورية.

يذكر أن القوات العراقية، ومعها قوات الحشد الشعبي، بدأت في الـ17 من أكتوبر الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من يد “داعش” وتمكنت من تحرير الجانب الأيسر من المدينة بالكامل في يناير الماضي.