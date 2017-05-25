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اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة
فاطمة خضر

اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

2017-05-25 08:02:59
أ ش أ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس.
وقالت فاطمة خضر، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الأوائل تجاوز الـ50 طالبا وطالبة.

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