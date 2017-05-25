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بالفيديو.. ضابط يتراجع عن «إزالة تعديات» بسبب بكاء طفلة
الطفلة فرحة

بالفيديو.. ضابط يتراجع عن «إزالة تعديات» بسبب بكاء طفلة

2017-05-25 08:01:38

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا مصورًا، لطفلة جلست أمام منزلها في حالة انهيار نفسي وأجهشت من البكاء، فور وصول قوة لتنفيذ عملية إزالة المنازل المقامة على أراضي الدولة، إلا أن القوة أجلت عملية الهدم؛ بسبب بكاء الطفلة.

وقالت الطفلة “فرحة”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساءً» المذاع على فضائية «دريم»، إنها مازالت تبكي حتى الآن، ولا تأكل ولا تشرب؛ خوفًا من هدم منزلها، متابعة: “أنا اتولدت هنا وماليش مكان غير هنا”.

واستطردت: “أنا عايزة أقضي رمضان في بيتي، وحياتي وأصحابي هنا، ومش عايزة أي بيت تاني”.



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