يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر فهي خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 31

الإسكندرية 19 26

مطروح 17 26

بورسعيد 19 25

دمياط 20 25

بلطيم 17 26

الإسماعيلية 16 31

السويس 18 31

العريش 16 27

نخل 13 31

طابا 17 32

الطور 22 32

مرسى علم 25 34

الغردقة 22 35

شرم الشيخ 23 38

رفح 17 26

كاترين 12 29

سيوة 18 35

المنيا 18 32

الفيوم 19 31

رأس سدر 19 33

أبوسمبل 26 38

وسط الدلتا 18 31

أسيوط 17 33

سوهاج 19 34

الأقصر 21 37

أسوان 24 38

شلاتين 24 34

حلايب 26 36

الوادى الجديد 19 37

قنا 21 37

نويبع 23 33

السلوم 17 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 44

المدينة 25 41

الرياض 25 40

المنامة 30 35

أبوظبى 28 41

الدوحة 30 40

الكويت 26 40

دمشق 11 30

بيروت 18 24

عمان 12 28

القدس 13 25

غزة 14 26

بغداد 20 36

مسقط 33 38

صنعاء 14 29

الخرطوم 29 41

طرابلس 19 27

تونس 17 30

الجزائر 18 25

الرباط 17 25

نواكشوط 23 35

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 11 26

اسطنبول 14 23

اسلام اباد 25 41

نيودلهى 29 42

جاكرتا 23 33

بكين 15 30

كوالالمبور 25 32

طوكيو 19 24

أثينا 15 24

روما 13 28

باريس 16 27

مدريد 17 33

برلين 10 20

لندن 14 23

مونتريال 11 22

موسكو 11 17

نيويورك 14 17

واشنطن 15 23