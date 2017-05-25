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الحكم على متهم في «أحداث الطالبية».. اليوم
محكمة_

الحكم على متهم في «أحداث الطالبية».. اليوم

2017-05-25 07:51:17

تصدر اليوم الخميس، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 15 عاما في القضية المعروفة بـ”أحداث الطالبية”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحي.

وكانت نيابة الجيزة قد وجهت للمتهمين في القضية تهما عديدة منها أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، حاملين أسلحة وأدوات، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص ورجال الشرطة وحيازة المفرقعات واستعراض القوة، وتخريب الممتلكات العامة.

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