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«الجنايات» تنظر محاكمة 11 متهماً في «أحداث كرداسة»
المتهمين في احداث كرداسة

«الجنايات» تنظر محاكمة 11 متهماً في «أحداث كرداسة»

2017-05-25 07:47:58

تنظر اليوم الخميس، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 11 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة للمحاكمة الجنائية وتضم 11 متهمًا منهم 10 هاربين ومتهم واحد محبوس ويواجهون اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة ديسمبر 2014.

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