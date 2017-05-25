اليوم.. محاكمة 16 متهماً في «خلية إمبابة»

تنظر اليوم الخميس محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 16 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين إنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة، وحيازة الأسلحة النارية.