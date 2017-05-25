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اليوم.. الحكم على 8 متهمين في سرقة «سك العملة»
المتهمون بسرقة سبائك الذهب - سك العملة

اليوم.. الحكم على 8 متهمين في سرقة «سك العملة»

2017-05-25 07:44:05

تصدر الدائرة 3 جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بزينهم، اليوم الخميس، حكمها على 8 متهمين بسرقة 65 كيلو ذهب من مصلحة “سك العملة”.

وأسندت النيابة برئاسة المستشار أحمد لبيب، للمتهمين عدة اتهامات هي: سرقة المصوغات الذهبية التي تزن 65 كيلو جرامًا، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمد بالمال العام.

والمتهمون بالقضية هم: “عبده.م”، و”وائل.م”، محبوسان، و”رمضان.ب”، و”أسامة م”، و”فرحات م”، و”وليد ث”، و”رامي ف” مخلي، سبيلهم، و”عادل.ف”، هارب.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن الواقعة تم الكشف عنها عقب بلاغ تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة في مصلحة سك العملة إلى قسم شرطة الظاهر، يفيد سرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.

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