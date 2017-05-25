تصدر المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار النمساوي كريستيان كين أمس /الأربعاء/ والشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم /الخميس/.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان “السيسى رد على تصريحات البشير: لا نتآمر على أحد”، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استنكر بشدة، الاتهامات الموجهة لمصر بالتآمر ضد السودان، مشددا على أن مصر لم ولن تتآمر ضد أي دولة، خاصة الأشقاء، ولا تقوم بإجراءات خسيسة ضد أحد، وليست تابعة لأحد.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات الرئيس جاءت، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار النمساوى كريستيان كيرن أمس، ردا على سؤال حول تصريحات الرئيس السودانى عمر البشير الأخيرة التى اتهم فيها مصر بدعم حركة التمرد بدارفور.

ووجه الرئيس السيسى رسالة للعالم بأن “مصر تمارس سياسة شريفة فى زمن عز فيه الشرف”، مبينا أنها دولة رشيدة تحترم نفسها وتحترم الآخرين، ولها وجه واحد، وتتعامل مع أى أزمة بالحوار، مبينا أنها دولة تمد يدها ــ فقط ــ للتعاون والبناء والتنمية.

ولفت السيسى إلى أن سياسة مصر تقوم على ثوابت لا تتغير، منها عدم التدخل فى شئون الآخرين، وعدم التآمر على أحد، مذكرا بتأكيده استراتيجية مصر الواضحة فى مواجهة الإرهاب، خلال وجوده فى القمة العربية ــ الإسلامية ــ الأمريكية بالرياض.

وأوضح الرئيس أن القاهرة لا تدير سياسة مزدوجة، وأنها لن تحيد عن سياستها مهما تكن التحديات، مؤكدا أنها تقف على أرض صلبة بصلابة ووحدة المصريين.

وفي صفحتها الأولى، أيضا وتحت عنوان “السيسى: مصر ترتبط بعلاقات متميزة مع النمسا تتسم بالتعاون والاحترام” ذكرت “الأهرام” أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن مصر والنمسا ارتبطتا على مدى عقود بعلاقات متميزة تتسم بالتعاون والاحترام المتبادل اتاحت للبلدين العمل معاً والتنسيق المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات الرئيس جاءت، في كلمته، التي ألقاها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار النمسا كريستيان كيرن، عقب جلسة مباحثات موسعة بين وفدى البلدين. وأضاف الرئيس أن تلاقى المصالح والرؤى المشتركة للبلدين إزاء العديد من القضايا التي فرضت نفسها على المجتمع الدولي يسهم بشكل كبير فى تميز العلاقات المصرية النمساوية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التنسيق الوثيق في المحافل الدولية، والتعاون أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأشار الرئيس إلى أن جلسة المباحثات مع المستشار كيرن كانت مثمرة وبناءة تناولت مختلف قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوافرة لكليهما، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أهمية الارتقاء بحجم التعاون بين مصر والنمسا وتطوير الشراكة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، فضلاً عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين وعقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة.

وأوضح الرئيس أنه لمس اهتماماً من المستشار كيرن بالاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري لزيادة حجم الاستثمارات النمساوية في مصر ونقل الخبرة النمساوية إليها، سواء فيما يتعلق بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها أو بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعد النمسا من الدول صاحبة التجارب الرائدة في تعزيز دورها كدعامة رئيسية للنمو الاقتصادي.

وفى هذا السياق، أشار الرئيس إلى أنه استعرض مع المستشار، خلال المباحثات، الخطة الطموح التي تنتهجها مصر حاليا للاصلاح الاقتصادي من خلال اتخاذ قرارات حاسمة على مدى الشهور الماضية بدعم من الشعب المصري، وذلك بما يُمهد الطريق لتحقيق طفرة تنموية تسهم في تعزيز استقرار مصر وتوفير خدمات أفضل لمواطنيها بما يلبى تطلعاتهم نحو مستوى معيشة أفضل ومستقبل مُشرق.

وأضاف الرئيس أنه على الصعيد السياسي تطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسُبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم الاتفاق على تعزيز وتكثيف التشاور الثنائي وتنسيق الجهود بين البلدين في المحافل الدولية، ولا سيما من أجل دعم الجهود الدولية الرامية لوقف نزيف الدم في سوريا، وإعادة الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة في ليبيا لإنهاء المعاناة التي يعانى منها الشعب الليبي، والتعامل الفعّال مع قضية تدفق اللاجئين والهجرة غير الشرعية.

كما ذكرت صحيفة (الأخبار) أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء استقبل أمس المستشار النمساوي كريستيان كيرن، الذي يقوم بزيارة إلي مصر لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدي النمسا.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم خلال اللقاء، استعراض مجمل تطورات الأوضاع في مصر وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأشار اسماعيل إلي ما تم تنفيذه من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي أسهمت في تحسن عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري وعودة ثقة المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية الجديدة وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد وبالتزامن مع المشروعات القومية الكبري الجاري إقامتها للنهوض بمستوي القطاعات الخدمية والتنموية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلي زيادة تواجد الشركات النمساوية في السوق المصري والتوسع في أنشطتها التي تشمل مجالات متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والنقل، والصناعات الهندسية، ومواد البناء، وصناعة الأغذية، والعقاقير الطبية.

وأضافت صحيفة “الأخبار” أن اللقاء تناول استعراض مجالات التعاون الثنائي المقترحة بين البلدين في مختلف المجالات ومن بينها الجهود الجارية لإنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة ومعالجة المخلفات الرطبة لإعادة استخدامها في الزراعة، والاستفادة من التقنيات النمساوية الحديثة لدعم وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني وكذلك عقد اجتماعات اللجنة المصرية النمساوية في مصر.

وتحت عنوان “الداخلية : تنفيذ قرارات الإزالة على 46 ألف فدان” ذكرت صحيفة “الأخبار” أن وزارة الداخلية واصلت عمليات تامين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأرضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف. وأشارت الصحيفة إلى أن اللواء مجدي عبدالعفار وزير الداخلية وجه بسرعة تنفيذ القرارات تعزيزا لمبدأ سيادة القانون الذى أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس فى دمياط شملت الحملات 13 محافظة بإجمالي قرارات إزالة بلغت 3774 قرارا شملت 46786 فدان تعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية بالإضافة إلى إزالة متر مبان.

كما أسفرت جهود الحملات لإزالة التعديات على نهر النيل عن تنفيذ 246 حالة تعج منها 57 في دمياط و68 في أسوان.

وأكد وزير الداخلية على استمرار الحملات من أجل إزالة كافة التعديات على أراضى الدولة بمختلف محافظات الجمهورية فى المهمة التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار إلى أن التنفيذ يشمل الجميع ولا احد فوق القانون.

وشدد اللواء عبدالغفار أنه لا تهاون فى مواجهة أي تعديات وأنه يوجد تنسيق كامل مع كل أجهزة الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة من أجل الالتزام بالتكليفات الصادرة من الرئيس السيسي .

أما صحيفة “الجمهورية” فذكرت أن الأجهزة الأمنية بمحافظ القليوبية كشفت عن مفاجآت من العيار الثقيل في قضية “الفيروس الغامض”. الذي أثار الضجة والهلع في أوساط الرأي العام. ولقي بسببه 4 أطفال مصرعهم بالإضافة إلي إصابة 11 آخرين من أسرتين بشبرا الخيمة.

وأوضحت الصحيفة أنه تبين أن المتهم الرئيسي أحد أفراد الأسرة ويدعي علي رضا عبدالعزيز أحضر عشباً ساماً من سيناء.

واتفق مع زوجته نيرمين يوسف علي وضعه في الطعام للتخلص من والده ووالدته وحماته. للاستيلاء علي الميراث. وسداد ديون حاصرته. عقب تورطه في جمع أموال طائلة من المواطنين بالمنطقة. بدعوي توظيفها لهم. وخوفه من انكشاف أمره.

وكان فريق بحث تم تشكيله علي أعلي مستوي لكشف غموض الواقعة التي تعود تفاصيلها إلي فبراير الماضي. وبمراقبة تحركات المتهم وزوجته انكشف المستور. وبمواجهتهما أمام اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية انهارا واعترفا بارتكاب الجريمة.. وتمت إحالتهما لنيابة قسم ثان شبرا الخيمة. وسط اجراءات أمنية مشددة.. وتولي محمد عبدالرحمن مدير النيابة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات جنوب بنها.

وتحت عنوان “الأعلى للإعلام يطالب الفضائيات باحترام عقل المشاهد والحرص علي قيم المجتمع” ذكرت صحيفة “الجمهورية”، في صفحته الأولى، أن المجلس الأعلى للأعلام طالب الفضائيات باحترام عقل المشاهد والحرص علي قيم وأخلاقيات المجتمع.

وأشار حاتم زكريا رئيس لجنة الضوابط وممارسة العمل الإعلامي إلى أن المجلس ولجانه في حالة انعقاد دائم لمتابعة ورصد الأعمال الرمضانية وتلقي شكاوي الجمهور والإعلاميين عبر “الواتس أب” برقم “01090004169”.

وقال زكريا : إن المجلس قرر في اجتماعه أمس. تأجيل مناقشة مسودة معايير ممارسة العمل الإعلامي إلى الأربعاء القادم بسبب غياب رئيسه مكرم محمد أحمد عن الاجتماع لظروف خاصة. وأشار إلي أن المسودة تشمل الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والسياسة التحريرية وعدم الخلط بين الاعلام والمادة الاعلانية. وعدم الاساءة للشعوب الأخرى. وحظر التعرض للحياة الخاصة والالتزام بحقوق الملكية الفكرية.

وأضاف أن نقابة الصحفيين تسلمت نسخة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام من أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان لابداء الرأي فيه.

وفي صفحتها الأولى أيضا، وتحت عنوان “الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها ضد الفساد”، ذكرت صحيفة “الجمهورية” في صفحتها الأولى أن هيئة الرقابة الإدارية بمطروح تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يضم 6 موظفين بمديرية الشئون الصحية لاستيلائهم علي 14 مليون جنيه من ميزانية المديرية من خلال صرف مرتبات وحوافز لأشخاص تم نقلهم من مرسي مطروح. وبعض الأطباء المنتدبين من الجهات الأخري.

وأوضحت “الجمهورية” أن الرقابة الإدارية كانت قد اكتشفت منذ عام أن هناك تلاعباً في صرف المرتبات والبدلات المستحقة للأطباء المنتدبين من خارج المحافظة بعد أن تقدم أحدهم بشكوي، حيث تم وضع 6 من الموظفين في إدارة شئون العاملين وإدارة الحسابات تحت الرقابة والمتابعة التي استمرت أكثر من عام.

وتبين تحريرهم استمارات صرف مرتبات وبدلات لأسماء وهمية وبعض الأطباء الذين انتهت مدة انتدابهم. وقاموا باستخراج كارت الصرف الآلي من البنوك واستولوا عليها وتم الاتفاق مع موظفي الحسابات علي تحويل هذه المبالغ شهرياً إلي البنك ويقوم الموظفون بصرفها وتوزيعها علي التشكيل العصابي. وبعد استكمال المستندات والتحقيقات تم إلقاء القبض عليهم ومن ضمنهم سيدتان.. وتمت إحالتهم إلي النيابة بالإسكندرية والتي قررت حبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيق.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة “الأهرام” أنه بعد ساعات من هجوم مانشستر الإرهابي الذي راح ضحيته ٢٢ قتيلا و٦٤ مصابا، انتشرت عناصر الجيش البريطاني في المناطق الحيوية، وقررت السلطات إغلاق البرلمان أمام العامة، وذلك بعدما أكدت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد أن المفجر الانتحاري المتورط في الهجوم «لم يكن يعمل منفرداً» على الأرجح وسط مؤشرات قوية حول «علاقات وثيقة» تربطه بتنظيم «داعش» ومعلومات مخابراتية أوضحت أنه زار سوريا وكان فى ليبيا قبل أيام قليلة من شنه الهجوم الدموي.

وأوضحت الصحيفة أن قوات من الجيش انتشرت وسط لندن وقرب “قصر باكنجهام” ومقر البرلمان في ويستمنستر، ومقر الحكومة فى داوننج ستريت والملاعب الرياضية ومراكز التسوق الكبيرة والسفارات الأجنبية.

وأوضحت الشرطة، فى بيان لها قائلة “سيعمل الجيش تحت هيكل قيادة جهاز شرطة متروبوليتان لتوفير حراسة مسلحة ثابتة عند المواقع المهمة”، موضحة أنه لن يفتح أبواب البرلمان فى ويسمنستر للعامة اعتبارا من الآن بسبب تفاقم التهديد الأمني بعد هجوم مانشستر.

وقال البرلمان على موقعه الإلكتروني: “نتيجة لذلك ستلغى كل الجولات والحفلات اعتبارا من الآن، وسيظل هذا الإجراء قائما لحين تغير التعليمات”.