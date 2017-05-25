أخبار متوقعة ليوم الخميس2017-05-25 07:43:06
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية ألفا كوندى رئيس غينيا، ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما، وذلك بحضور السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا.
القاهرة : يعقد اتحاد بنوك مصر مؤتمرا صحفيا للاحتفال بانتهاء أعمال المرحلة الأولي لمبادرة الاتحاد لتطوير العشوائيات والإعلان عن بدء فعاليات المرحلة الثانية من التطوير بمحافظته القاهرة والجيزة، حيث سيتم خلال المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكل من محافظتي القاهرة والجيزة .
القاهرة: ينظم المجلس الشرق أوسطي للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال (مكسبي)، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض إنجازات مشروعات ريادة الأعمال من الفائزين بمسابقة ريادة الأعمال المجتمعية (نواة)، وذلك بمقر فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالدقي.
القاهرة : تستضيف نقابة الصحفيين، وزير الثقافة حلمي النمنم، في الساعة 12 ظهراً.
غزة : يصل مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات إلى إسرائيل لمواصلة جهود استئناف محادثات السلام.
بكين :يتوجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى روسيا في زيارة رسمية تستمر يومين، بناء على دعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، وذلك وفقا لآلية الزيارات الثنائية المتبادلة علي المستوى الوزاري حيث سيتبادل الجانبان وجهات النظر المتعمقة حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
القاهرة : يكرم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، بحضور عمداء كليات الجامعة، بعثة حفائر كلية الآثار التي حققت اكتشافا أثريا غير مسبوق بمنطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا تعود للعصور القديمة.
القاهرة : يفتتح الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، الملتقي السنوي الثاني للبعثات الأثرية في مصر لعام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ، والذي سيلقي الضوء بشكل مكثف علي جميع اكتشافات البعثات الأثرية العاملة في مصر.
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الطيب: التحاق 40 ألف طالب بالأزهر.. وترجمة بيانات «الإرهابيين» - محيط
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن التحديات والظروف العالمية الراهنة هي التي أفرزت هذا الإرهاب الأسود، موضحًا أن طلاب وخريجي وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف…Wed, 24 May 2017 10:04:20 GMT
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4.2 مليار جنيه.. زيادة في إيرادات «البترول»
شهد مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد 2017/2018 زيادة فى الإيرادات، بإجمالى 4.2 مليار جنيه عن العام المالى الجارى، بجانب زيادة فى ...Wed, 24 May 2017 09:54:46 GMT
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غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT
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السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
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كعادتهم.. النجوم يضربون رامز جلال في برنامجه الجديد (فيديو)
عرضت إحدى القنوات الفضائية برومو برنامج رامز جلال الجديد “رامز تحت الأرض”، والمقرر عرضه رمضان المقبل، كما نشر رامز فيديو البرومو عبر صغحته على موقع التواصل ...Wed, 24 May 2017 08:46:52 GMT
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إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT
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مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
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استطلاع هلال رمضان بين الرؤية البصرية والحساب الفلكي - محيط
تستطلع اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية مساء بعد غد الجمعة الموافق 29 شعبان الحالى يوم الرؤية الشرعية هلال شهر رمضان لعام 1438 هجرية…Wed, 24 May 2017 11:44:16 GMT
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شرط مصر للانضمام إلى «التحالف العسكري» العربي - محيط
كشف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أحمد إسماعيل، عن شرط مصر، لقبول الانضمام إلى أي تحالف عسكري عربي. وقال إسماعيل، في تصريحات لوكالة…Wed, 24 May 2017 08:53:46 GMT