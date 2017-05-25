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اليوم.. محاكمة نجلي مبارك في «التلاعب بالبورصة»
جمال وعلاء مبارك ـ التلاعب بالبورصة

اليوم.. محاكمة نجلي مبارك في «التلاعب بالبورصة»

2017-05-25 07:41:28

تستكمل اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، سماع مرافعة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب بالبورصة”، والتي يحُاكم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.

كما اتهمت النيابة، المتهمين بأنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

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