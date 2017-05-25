الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 398 حالة

أعلنت منظّمة الصحة العالمية، الأربعاء، ارتفاع أعداد ضحايا وباء الكوليرا في اليمن إلى 398 حالة وفاة، وذلك منذ الإعلان عن عودة تفشي المرض في27 أبريل/ نيسان الماضي.

وأضافت المنظّمة، في بيان على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه “تم حتى اليوم تسجيل أكثر من 38 ألف و300 حالة اشتباه بالمرض، بينها 313 حالة مؤكدة مختبريًا، في 19 محافظة يمنية (ينتشر بها المرض)”.

وحذرّت المنظَمة، حسب البيان، من أن ثلثي السكان في اليمن يستخدمون مياهًا غير صالحة للشرب، وهو ما فاقم من انتشار المرض.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، أعلنت الثلاثاء، ارتفاع ضحايا وباء “الكوليرا” في اليمن، إلى 361 حالة وفاة، وأكثر من 35 ألف حالة اشتباه، منذ تفشيه في نهاية أبريل / نيسان الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن خريستوس ستيليانيدس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات تخصيص 3.8 مليون يورو (4.2 مليون دولار)، لمواجهة تفشي وباء الكوليرا في البلاد.

وبحسب بيان نقلته وكالة “سبأ” (رسمية)، الأربعاء، قال المسؤول الأوروبي، إن “هذه المساعدة ستسمح لشركائنا الإنسانيين بزيادة قدراتهم سريعا لمعالجة الأشخاص وإنقاذ الأرواح” .

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار تمويل عام بإجمالي 116.17 مليون يورو (130.4 مليون دولار) مقدم من الاتحاد الأوروبي، إلى اليمن خلال عام 2017.

واعتبر أن “ما يهم في هذا الوقت الحيوي، هو أن يسمح الجميع بوصول المنظمات الإنسانية بشكل كامل، لتقديم المساعدة والقيام بجهود الإنقاذ”.

وحذّر من أن عمليات التأجيل ووضع القيود “ستزيد من تهديد أرواح السكان المدنيين”.

وتعاني المدن اليمنية أوضاعاً صحية وأمنية سيئة، في ظل استمرار الحرب بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة، وتحالف جماعة أنصار الله “الحوثي”، والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، وذلك منذ مارس/ آذار 2015.