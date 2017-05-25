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طلاب «الثانوية الأزهرية» يؤدون اليوم امتحان الفقه والمنطق
الثانوية الازهرية ـ امتحان في الازهر

طلاب «الثانوية الأزهرية» يؤدون اليوم امتحان الفقه والمنطق

2017-05-25 07:16:59

يؤدى اليوم الخميس، طلاب الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى امتحان مادتى الفقه والمنطق الحديث، وذلك فى ثانى أيام امتحانات الثانوية، التى بدأت أمس الأربعاء للقسم العلمى وأدى الطلاب الامتحان بمادتى الفقه والميكانيكا.

وأكد وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، توفير الرعاية الكاملة للطلاب وتهيئة المناخ النفسى لهم، وكذلك التأكيد على عدم دخول الطلاب والمراقبين بالهواتف المحمولة أو أى وسيلة تستخدم فى الغش.

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