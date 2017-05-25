أصدرت مديرية أمن المنيا، بيانًا أكدت فيه أن حملات الإزالة مستمرة بجميع مراكز مديرية الأمن، مدعومة بالمجموعات القتالية والقوات النظامية والبحثية، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة جنوب المنيا.

وأضاف البيان، أن جهود تلك الحملات أسفرت عن تنفيذ 7 آلاف و466 حالة، حيث وصل إجمالى الإزالات بالفدان 279 ألفًا و255 فدانًا، تتم إزالتها من وضع اليد، وتثبيت لوحات معدنية تفيد ملكية الدولة لها، وجاء إجمالى إزالات المبانى بالمتر 508 ألفًا و379 مترًا، وذلك بمنطقة تونا الجبل بمركز ملوى باعتبارها منطقة أثرية.

وأوضح البيان، أن مسئولى جهاز أملاك الدولة أخذوا التعهدات الكتابية اللازمة على ممثلى الشركات والأشخاص، بسرعة التقدم بطلبات تقنين الأوضاع، وتسديد ثمنها مع الجهات المعنية.