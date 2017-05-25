تبدأ اليوم الخميس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريب العضو القانونى بكل لجنة سير ورؤساء الكنترولات، على التعامل داخل اللجان وكيفية كتابة المحاضر، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن وجود العضو القانونى فى اللجنة أمر فى غاية الأهمية لسرعة البت فى الإجراءات داخل اللجنة، موضحًا أن الوزارة سوف تدربه على كيفية كتابة محضر لطالب أحدث شغب أو ضبط وبحوزته وسيلة غش سواء إلكترونية أو عادية، وعلى دوره داخل اللجنة من لحظة دخوله اللجنة وحتى انتهاء موعد الامتحان.

وأشار رئيس عام الامتحانات، إلى أنه سيتم التنبيه على أعضاء الشئون القانونية الذين يشاركون فى أعمال الامتحانات بضرورة أخذ أقوال الطالب الذى يتم تحرير محضر ضده داخل اللجنة وعدم كتابة المحضر إلا بعد التعرف على أسباب الواقعة، وذلك لتلاشى ما حدث العام الماضى من إدعاء بعض الطلاب حجب نتائجهم لتحرير أعضاء الشئون القانونية محاضر ضدهم.