 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 07:08 صباحاً
روابط سريعة
«القومية للإنفاق» تتسلم اليوم 35 محلاً لإنشاء مترو ماسبيرو
مترو الأنفاق

«القومية للإنفاق» تتسلم اليوم 35 محلاً لإنشاء مترو ماسبيرو

2017-05-25 07:08:52

تتسلم اليوم الخميس، الهيئة القومية للأنفاق 35 محلاً تجاريًا بشارع السلطان أبو العلا و26 يوليو بمنطقة ماسبيرو، لإنشاء محطة مترو ماسبيرو ومول تجارى، ضمن امتداد الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذى يربط العتبة ببولاق الدكرور.

وكان 18 مستأجرًا رفضوا تسليم المحال، وهو ما ردت عليه الهيئة بأنها ستتسلم المحال بالقوة إذا لزم الأمر، كما أنها عرضت عليهم تعويضات وصلت لـ20 ألف جنيه مقابل المتر حسب مساحة وموقع المحل.

وكان رئيس الهيئة القومية للأنفاق قال: “القانون بيقول إن المستحق صرف تعويض له هو المالك فقط أما المستأجر فلا يحق له الحصول على تعويض، ورغم ذلك كانت الهيئة تحاول البحث عن مخارج قانونية لتعويضهم، ووافق على الإخلاء مقابل التعويض 7 مستأجرين، إلا أن 18 مؤجرًا ما زالوا يرفضـوا لذلك ستقوم الهيئة بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ قرارات الإخلاء بالقوة الجبرية، ولن تصرف تعويضات لمن سيتم إزالة محله بالقوة الجبرية من المؤجرين إلا وفقًا لإحكام قضائية تحدد أحقيتهم فى صرف تعويض من عدمه وقيمة التعويض فى حالة أحقيتهم”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3