تتسلم اليوم الخميس، الهيئة القومية للأنفاق 35 محلاً تجاريًا بشارع السلطان أبو العلا و26 يوليو بمنطقة ماسبيرو، لإنشاء محطة مترو ماسبيرو ومول تجارى، ضمن امتداد الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذى يربط العتبة ببولاق الدكرور.

وكان 18 مستأجرًا رفضوا تسليم المحال، وهو ما ردت عليه الهيئة بأنها ستتسلم المحال بالقوة إذا لزم الأمر، كما أنها عرضت عليهم تعويضات وصلت لـ20 ألف جنيه مقابل المتر حسب مساحة وموقع المحل.

وكان رئيس الهيئة القومية للأنفاق قال: “القانون بيقول إن المستحق صرف تعويض له هو المالك فقط أما المستأجر فلا يحق له الحصول على تعويض، ورغم ذلك كانت الهيئة تحاول البحث عن مخارج قانونية لتعويضهم، ووافق على الإخلاء مقابل التعويض 7 مستأجرين، إلا أن 18 مؤجرًا ما زالوا يرفضـوا لذلك ستقوم الهيئة بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ قرارات الإخلاء بالقوة الجبرية، ولن تصرف تعويضات لمن سيتم إزالة محله بالقوة الجبرية من المؤجرين إلا وفقًا لإحكام قضائية تحدد أحقيتهم فى صرف تعويض من عدمه وقيمة التعويض فى حالة أحقيتهم”.