اليوم.. الحكم في إلغاء التحفظ على أسهم مبارك بـ«المقاصة»2017-05-25 07:06:41
تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، حكمها فى استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ويطالب بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، فى 8 يناير الماضى، بتوقيع الحجز الإدارى على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتى تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.
واختصم “مبارك” فى الطعن كلاً من وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة فى القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناءً على ذلك تقدم فريد الديب دفاع “مبارك” بإشكال على القرار.
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