 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 07:16 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. انبي يلتقي بتروجيت ودجلة مع الإسماعيلي بالدوري
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اليوم.. انبي يلتقي بتروجيت ودجلة مع الإسماعيلي بالدوري

2017-05-25 06:30:43

يلتقي اليوم الخميس، فريقي بتروجيت و إنبي، ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، على استاد السويس الجديد في تمام الساعة الخامسة مساء.

وفي نفس الجولة يلتقي فريقي وادي دجلة و الإسماعيلي، على استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3