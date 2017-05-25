يلتقي اليوم الخميس، فريقي بتروجيت و إنبي، ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، على استاد السويس الجديد في تمام الساعة الخامسة مساء.

وفي نفس الجولة يلتقي فريقي وادي دجلة و الإسماعيلي، على استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.