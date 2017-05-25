تنظم الجامعة الأمريكية في القاهرة، اليوم، حفلا لتكريم الرياضيين، يتضمن عددا من طلاب وخريجي الجامعة الذين أحرزوا نجاحات رياضية، خاصة الذين شاركوا منهم في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل؛ كما يشهد الحفل تكريم الطالبة نوران جوهر، بطلة العالم في الإسكواش “ناشئات” لعام 2016، بحضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، شريف العريان عضو اللجنة، وفرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة.