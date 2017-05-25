 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 05:39 صباحاً
روابط سريعة
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقيم حفلا لتكريم الرياضيين.. اليوم
الجامعة الأمريكية

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقيم حفلا لتكريم الرياضيين.. اليوم

2017-05-25 05:23:54

تنظم الجامعة الأمريكية في القاهرة، اليوم، حفلا لتكريم الرياضيين، يتضمن عددا من طلاب وخريجي الجامعة الذين أحرزوا نجاحات رياضية، خاصة الذين شاركوا منهم في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل؛ كما يشهد الحفل تكريم الطالبة نوران جوهر، بطلة العالم في الإسكواش “ناشئات” لعام 2016، بحضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، شريف العريان عضو اللجنة، وفرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3