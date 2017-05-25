 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 05:50 صباحاً
روابط سريعة
وزير التنمية المحلية يشارك في اجتماع "محلية البرلمان" اليوم
هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ‎

وزير التنمية المحلية يشارك في اجتماع "محلية البرلمان" اليوم

2017-05-25 05:15:51

يشارك الدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اليوم، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، و7 وزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل؛ لحضور جلسة الاستماع والاستطلاع الموسعة التي تعقدها اللجنة، بحضور وزراء ومحافظين سابقين، وأصحاب الخبرات المتراكمة في مجال النظافة والتعامل مع أزمة القمامة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3