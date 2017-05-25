فى إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء تم ضبط عدد 45 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة .. حيث تم احالتهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأعلن مصدر أمنى أنه فى مجال تنفيذ الأحكام .. تم ضبط المدعو : عبد العزيز ع . س . م ( مواليد 1998 ) مقيم فى نخل والمطلوب ضبطه فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيها .. الى جانب عدد ( 17 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى، عدد ( 6 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف ، عدد ( 17 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات ، وعدد ( 4 ) محكوما عليهم بالمخالفات .