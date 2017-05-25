غرق نحو 20 مهاجرًا قبالة شواطئ ليبيا2017-05-25 04:58:24
أعلن خفر السواحل الإيطالي مصرع 20 مهاجرًا على الأقل، بينهم أطفال صغار، قضوا غرقًا في البحر الأبيض المتوسط الأربعاء، بعد سقوطهم من قارب مكتظ قبالة السواحل الليبية.
وأوضح خفر السواحل الإيطالي الذي ينسق جهود الإنقاذ عن انتشال 20 جثة على الأقل، فيما أفاد كريس كاترامبون أحد مؤسسي منظمة “مواس”غير الحكومية المالطية عن انتشال 31 جثة بعيد الظهر، بحسب ما أفادت وكالة انباء “واس”.
وحاول المسعفون بدعم من سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي وعدة سفن تجارية انتشال أكبر عدد من الأشخاص بينما ألقت طائرة عسكرية أطواق نجاة، فيما حلقت مروحية عسكرية فوق الموقع لرصد الناجين والجثث.
وكان المهاجرون على متن قارب خشبي ينقل بين 500 و700 شخص على بعد نحو 20 ميلاً بحريًا قبالة سواحل الزوراء الذي يبعد حوالي 100 كم غرب العاصمة طرابلس.
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT
-
4.2 مليار جنيه.. زيادة في إيرادات «البترول»
شهد مشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد 2017/2018 زيادة فى الإيرادات، بإجمالى 4.2 مليار جنيه عن العام المالى الجارى، بجانب زيادة فى ...Wed, 24 May 2017 09:54:46 GMT
-
الطيب: التحاق 40 ألف طالب بالأزهر.. وترجمة بيانات «الإرهابيين» - محيط
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن التحديات والظروف العالمية الراهنة هي التي أفرزت هذا الإرهاب الأسود، موضحًا أن طلاب وخريجي وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف…Wed, 24 May 2017 10:04:20 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على الرخصة ...Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
-
إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
استطلاع هلال رمضان بين الرؤية البصرية والحساب الفلكي - محيط
تستطلع اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية مساء بعد غد الجمعة الموافق 29 شعبان الحالى يوم الرؤية الشرعية هلال شهر رمضان لعام 1438 هجرية…Wed, 24 May 2017 11:44:16 GMT
-
وزير الصحة: تطوير معهد القلب.. وإنشاء أول مستشفى عام بأسوان
أعلن وزير الصحة المصرية، الدكتور أحمد عماد الدين، الانتهاء من مستشفى “العزازي” أحادية التخصص، والخاصة بالصحة النفسية. وكشف عماد الدين، في كلمته خلال افتتاح عدد ...Tue, 23 May 2017 09:36:52 GMT
-
شرط مصر للانضمام إلى «التحالف العسكري» العربي - محيط
كشف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أحمد إسماعيل، عن شرط مصر، لقبول الانضمام إلى أي تحالف عسكري عربي. وقال إسماعيل، في تصريحات لوكالة…Wed, 24 May 2017 08:53:46 GMT