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رئيس البرلمان يستقبل عددا من سفراء الدول الأفريقية اليوم
علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

رئيس البرلمان يستقبل عددا من سفراء الدول الأفريقية اليوم

2017-05-25 04:53:12

يستقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، عددا من سفراء الدول الأفريقية، بالتزامن مع احتفال مصر بمناسبة “يوم أفريقيا”.

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