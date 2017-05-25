تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة 16 متهما من عناصر جماعة الإخوان ورابطة مشجعي نادي الزمالك (وايت نايتس) في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم العنف والشغب والحرق التي وقعت على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي باستاد الدفاع الجوي في شهر فبراير 2015، والتي أسفرت عن مقتل 22 من مشجعي نادي الزمالك.