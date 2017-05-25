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اليوم.. استئناف محاكمة 16 متهما في حادثة الدفاع الجوي
احداث الدفاع الجوي ـ الزمالك ـ وايت نايتس ـ تدافع

اليوم.. استئناف محاكمة 16 متهما في حادثة الدفاع الجوي

2017-05-25 04:51:23

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة 16 متهما من عناصر جماعة الإخوان ورابطة مشجعي نادي الزمالك (وايت نايتس) في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم العنف والشغب والحرق التي وقعت على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي باستاد الدفاع الجوي في شهر فبراير 2015، والتي أسفرت عن مقتل 22 من مشجعي نادي الزمالك.

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