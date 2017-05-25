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اليوم.. محاكمة 19 طالبا بتهمة اقتحام مقر مشيخة الأزهر
مشيخة الازهر

اليوم.. محاكمة 19 طالبا بتهمة اقتحام مقر مشيخة الأزهر

2017-05-25 03:48:27

تستأنف محكمة استئناف القاهرة، محاكمة 19 طالبا من المنتمين لجماعة الإخوان، المتهمين باقتحام مقر مشيخة الأزهر، وذلك أمام الدائرة 5 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته.

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