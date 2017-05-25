فرنسا تنشر طائرات بدون طيار تكتيكية في أفريقيا الوسطى2017-05-25 03:44:16
أعلنت قيادة أركان الجيوش الفرنسية الأربعاء عن نشر طائرات بدون طيار تكتيكية في جمهورية أفريقيا الوسطى لدعم بعثة الأمم المتحدة “ميونسكا”.
وأوضحت قيادة الأركان الفرنسية أن هذه الطائرات، التي وعد بها وزير الدفاع السابق جون ايف لودريان، تمثل شكلا جديدا من التزام الجيوش الفرنسية في أفريقيا الوسطى، مذكرة بأن 50 عسكريا فرنسيا يشاركون أيضا في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الوطني في أفريقيا الوسطى.
من جانبه، قال المتحدث باسم البعثة العسكرية الأممية فلاديمير مونتيرو إن الجيوش الفرنسية عرضت على إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة المساهمة بوحدة من الطائرات بدون طيار التكتيكية.
وأضاف مونتيرو أن هذه الطائرات سيجرى استخدامها في مهام استخباراتية لمواجهة التهديد الذي تمثله بعض المجموعات المسلحة بالنسبة للسكان المدنيين ووحدة وسلامة الأراضي بأفريقيا الوسطى.
يشار إلى أن تدخل فرنسا من خلال عملية “سانجاريس” العسكرية (من ديسمبر 2013-أكتوبر 2016) وقوة الأمم المتحدة “مينوسكا” التي تضم 12500 جندي، أتاح استعادة الهدوء في العاصمة “بانجي” ولكن ليس في مناطق أخرى شهدت عودة للعنف منذ نوفمبر الماضي.
يذكر أن الأوضاع في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تمر بنزاع مسلح عنيف بين الفصائل المسيحية والإسلامية منذ حوالي عامين ونصف، تدهورت بشكل حاد على خلفية الإطاحة بسلطة الرئيس السابق، فرانسوا بوزيزي، الذي كان يتولى الرئاسة في البلاد منذ العام 2003 وحتى مارس عام 2013، حينما أطيح به من قبل مجموعة “سيليكا” الإسلامية.
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