اقتنت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، لوحة لرسامة سعودية معروفة في أثناء وجودها في الرياض مؤخراً. وأثنت ميلانيا ترامب على إمكانات المرأة السعودية، وقدرتها على تطويع الفنون للتعبير عن ذاتها.

وطلبت ميلانيا، أثناء تجوالها في معرض “مسك”، الذي أُقيم في العاصمة الرياض على هامش الفعاليات المصاحبة لزيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للعاصمة الرياض، اقتناء لوحة تشكيلية للفنانة السعودية فاطمة النمر، أطلقت عليها اسم “المحبة والسلام”.

ووفقاً لصحيفة “الخليج” الإماراتية، عبَّرت فاطمة عن سعادتها برغبة ميلانيا باقتناء لوحتها، وقالت: “اللوحة تعبِّر عن الجهود التي تبذلها المرأة السعودية في موسم الحج كل عام، وتحديداً في مجال الطوافة”، مشيرة إلى أن “زوجة الرئيس الأمريكي أبدت إعجابها الكبير باللوحة، وطلبت من المسؤولين في المعرض اقتناءها كذكرى للزيارة إلى المملكة العربية السعودية، وقد لبّوا رغبتها”.

وأضافت: “السيدة ميلانيا أبدت إعجابها الكبير بقدرات المرأة السعودية، وقالت أثناء تجوالها في المعرض إنها تلحظ وجود كفاءات فنية نسائية واعدة تبشّر بالأمل، وذلك من خلال أعمالهن الفنية التي شهدها المعرض، كما أكّدت أنها تتوقّع مستقبلاً باهراً للفنانات السعوديات على المستويين المحلي والدولي في التعبير عن أنفسهن من خلال الفنون المختلفة، ومن بينها الفن التشكيلي”.

وأردفت بالقول: “اقتناء ميلانيا لوحتي يعدّ دليلاً على ما وصلت له الفنانة السعودية من تقدّم ملحوظ في تطوير ذاتها وإمكاناتها”.