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بنك مصر يرفع الفائدة ٢٪ على الودائع المتغيرة
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بنك مصر يرفع الفائدة ٢٪ على الودائع المتغيرة

2017-05-25 03:11:31
محيط

رفعت لجنة اﻷصول والخصوم فى بنك مصر أسعار المنتجات الخاصة بالكوريدور 2% وكذلك الأوعية الادخارية الأخرى بنسب متفاوتة.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك، إن الزيادة جاءت للتماشى مع قرار المركزى برفع سعر الفائدة.

أضاف عاكف، أن اللجنة أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير مع الاستمرار فى فتح شهادات مرتفعة العائد عند معدلات 16 و20%

ورفع البنك العائد على الاقتراض بضمان الودائع أو الشهادات 200 نقطة أساس لتبلغ 17.25% مقابل 15.25%.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قد قررت، مطلع الأسبوع الحالى، رفع الفائدة اﻷساسية على الجنيه 2% فى قرار مفاجئ لمعظم المحللين الذين توقعوا تثبيت سعر الفائدة؛ نظراً إلى أن التضخم الحالى ناتج عن صدمات فى العرض على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج وليس الطلب.

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