اعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017 ، حيث تم تحقيق 17% نموا فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 مقارنة بـ 9 مليارات جنيه فى ديسمبر 2015 و 4% نموا فى صافى الأرباح بعد الضرائب لتصل إلى 6 مليارات جنيه فى ديسمبر 2016 مقارنة بـ 5,8 مليار جنيه فى ديسمبر 2015، كما نما صافى الدخل من العائد بـ 64% ليصل إلى 17,4 مليار جنيه مقارنة بـ 10,6 مليار جنيه فى ديسمبر 2015 و 45% نموًا فى صافى الأتعاب والعمولات لتصل إلى 3,1 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 مقارنةً بـ 2,1 مليار جنيه فى ديسمبر 2015.

كما وصل إجمالي حقوق الملكية إلى 68,9 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 مقارنةً بـ 38,6 مليار جنيه فى يونيو 2016، وأرتفع المركز المالي بنحو 409,7 مليار جنيه ليصل إلى 1,113 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 مقارنةً بـ 703,3 مليار جنيه في يونيو 2016 ، حيث بلغ إجمالى القروض نحو 352,6 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 بمعدل نمو 52% عن يونيو 2016 وارتفاع الحصة السوقية لتصل إلى 27,3% فى ديسمبر 2016، حيث أستحوذ البنك الأهلى المصرى على 34% من حجم نمو القروض في السوق المصرفية.

وتم تحقيق نتائج متميزة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تحقيق 8% نمو في إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الستة شهور الأولى من السنة المالية 2016/2017 لتصل إلى 26,6 مليار جنيه مقارنةً بـ 24,5 مليار جنيه فى يونيو 2016 متضمناً 5,6 مليار جنيه في اطار مبادرة البنك المركزي لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% و7% وبزيادة قدرها 104% عن يونيو 2016 للمساهمة فى زيادة فرص العمل وتخفيف عبء البطالة بين الشباب وتقديم أفضل الخدمات التمويلية المتميزة وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري فى تمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، حيث أرتفع عدد العملاء إلى نحو 50 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2016 .

وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلي المصري فى دعم عملائه وذلك بتوفير احتياجاتهم التمويلية ، حيث تم زيادة محفظة إجمالي قروض الشركات الكبرى بـ 115,4 مليار جنيه وبمعدل نمو 68% لتصل إجمالي المحفظة إلى 284 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 مقارنةً بـ 168,6 مليار جنيه في يونيو 2016، وفى مجال القروض المشتركة فلقد حصل البنك الأهلي المصري على جائزة افضل قرضين على مستوى قارة أفريقيا فى مجالي الاتصالات والتطوير المجتمعي كوكيل ومسوق التمويل وفقاً ومنظمة EMEA Project Finance ، كما منحت مؤسسة IJ Global العالمية البنك الأهلي جائزة أفضل صفقة عن عام 2016 في مجال قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للقرض المشترك طويل الأجل من قبل تحالف مصرفي مكون من عشرة بنوك مصرية بقيادة كل من البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك الأخرى.

وفى أنشطة التجزئة المصرفية، فلقد حققت الودائع 749,3 مليار جنيه بزيادة بلغت 190,6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017 مقارنةً بـ558,6 مليار جنيه فى يونيو 2016 وبمعدل نمو 34%، وارتفاع الحصة السوقية لتصل إلى 27,2% فى ديسمبر 2016، حيث استحوذ البنك الأهلي المصري على 30% من حجم نمو الودائع في السوق المصرفي كما تم تطوير وتحديث المنتجات وطرح العديد من المحافظ الالكترونية للعملاء حيث بلغ عدد المتعاملين مع المحافظ الالكترونية بالبنك ما يقرب من مليون ونصف المليون عميل كما تم تقديم خدمة تحويل أموال العاملين بالخارج من خلال التليفون المحمول واستقبال الأموال فى مصر فى نفس لحظة التحويل وصرفها من خلال شبكة الـ ATM، مما أدى إلى زيادة ثقة العملاء فى البنك الأهلي المصري حيث نمت قروض التجزئة المصرفية بـ 10% لتصل إلى 42,1 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 مقارنةً بـ 38,1 مليار جنيه فى يونيو 2016. وتتويجا لكل تلك المجهودات فلقد منحت مؤسسة Asian Banker العالمية البنك الأهلي المصري جائزة أفضل بنك مصري فى مجال الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2017.

من ناحية أخرى، فقد ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى الـ ATM إلى نحو 3,090 ماكينة في ديسمبر 2016 بزيادة قدرها 357 ماكينة عن يونيو 2016 ، بجانب نحو 395 فرعا ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة وتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة وذلك ضمن خطة استراتيجية للشمول المالي وذلك لما يمثله من توجه استراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي ومحور من محاور النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث شارك البنك الأهلي المصري فى فاعليات أسبوع الشمول المالي بهدف جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي لفتح حسابات مصرفية دون مصاريف على مستوى المحافظات المختلفة خاصةً فى الوجه القبلي وكذلك الوجه البحرى من خلال التواجد بالتجمعات مثل النوادي والجامعات ومراكز الشباب والمؤسسات الحكومية للترويج لمنتجات البنك بالإضافة إلى المنتجات الإلكترونية وكذلك حساب ادخاري للشباب تحت 21 عام دون وصاية الأب بهدف جذب شريحة الشباب للتعامل مع البنوك مبكراً، حيث ارتفع عدد العملاء فى البنك الأهلي المصري إلى نحو 7,6 مليون عميل، كما أرتفع عدد بطاقات الخصم بنحو 460 ألف بطاقة فى الستة شهور الأولى من السنة لتصل إلى 3,528 ألف بطاقة فى ديسمبر 2016 مقارنةً بـ 3,068 ألف بطاقة فى يونيو 2016 وارتفاع عدد بطاقات الائتمان بنحو 72 ألف بطاقة لتصل إلى 864 ألف بطاقة فى ديسمبر 2016 مقارنةً بـ 792 ألف بطاقة فى يونيو 2016.

وقام البنك الأهلي المصري بضخ ما يقرب من 1,7 مليار جنيه لدعم المسئولية المجتمعية خلال الخمس سنوات السابقة والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والاقتصادية ، كما أن مساهمات البنك لتطوير المناطق العشوائية تجاوزت المليار جنيه مما جعله يتصدر جميع الكيانات المصرفية والمؤسسات الاقتصادية المصرية التي تقوم بأدوار مجتمعية وهو الدور الأهم للمؤسسات.