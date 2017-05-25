أكد المهندس يحيى ولد حدمين رئيس الوزراء الموريتاني أهمية إنجاح الاستفتاء الشعبي المقرر في بلاده يوم 15 يوليو القادم.

وأضاف ولد حدمين، في مهرجان شعبي في مدينة الطينطان شرق موريتانيا، أن التعديلات الدستورية التي ستعرض على استفتاء 15 يوليو، تكتسي أهمية بالغة لما تمثله من اعتراف بالجميل لمقاومتنا الوطنية من جهة، وإشراك أكبر للسكان في تسيير أمورهم اليومية.

وشدد الوزير الأول على أن الدلالات التي تعبر عنها هذه التعديلات، تؤكد زيف الدعاية المغرضة التي يحاول البعض دون جدوى، إلصاقها بها.

وذكر أن هذه التعديلات جاءت ثمرة لحوار وطني شامل شاركت فيه جميع أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.

وأوضح أن أحد الخطين الأحمرين اللذين سيتضمنهما العلم الوطني يرمز لاستعداد الشعب الموريتاني للتضحية في سبيل وطنه، فيما يرمز الخط الثاني لتكريم الشهداء من أبطال المقاومة وعناصر القوات المسلحة وقوات الأمن الذين سقطوا في ساحة الشرف.

يذكر أن موريتانيا تسعى، من خلال الاستفتاء الشعبي، إلى إدخال إصلاحات على العلم والنشيد وإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان وهو ما تعارضه بشدة بعض أحزاب المعارضة التي تكثف نشاطاتها لإسقاط التعديلات من خلال صناديق الاقتراع.